警民聯手防疫 慈濟贈高市警防疫面罩

慈濟高雄分會今天致贈高雄市政府警察局1000枚志工自製的簡易防疫面罩，提供第一線員警使用，守護員警執勤安全，以行動展現警民聯手防疫決心。

「佛教慈濟慈善事業基金會高雄分會」體恤第一線員警執勤辛勞，以及面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的高風險性，召集分會志工趕製簡易式面罩1000枚提供第一線員警執勤使用。上午由分會志工林金貴等人代表送達高市警局，由副局長王欽源代表受贈，王欽源並回贈感謝狀答謝志工愛心。

王欽源表示，這些面罩在疫情緊繃，防疫裝備採購不易當下更顯格外珍貴，透過這次面罩的捐贈，不但讓第一線執勤員警更有安全感，也鼓舞員警士氣，更能提醒社會大眾當前防疫工作的重要，展現警民一起防疫對抗病毒決心。

高市警局並強調，防疫期間沒有法律假期，維護治安不會因疫情而打折，並提醒居家隔離或居家檢疫民眾務必配合防疫，若趴趴走以身試法，警方必追查到底。（編輯：孫承武）1080401