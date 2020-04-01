防疫優先 墾丁珊瑚礁生態保育週活動取消

墾丁國家公園管理處每年在4月份珊瑚產卵季節辦理的「珊瑚礁生態保育週」活動，因新冠肺炎防疫考量，包括講座、淨灘、淨海及音樂會等群聚活動，決定取消。

每年在4月份的珊瑚產卵季節，墾管處與中華民國水中攝影協會及台灣珊瑚礁學會合辦「珊瑚礁保育週系列活動」。

墾管處今天表示，為避免因群聚造成新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫破口，經協商後，決定取消原規劃的「不塑之客，海好有你」海洋科普講座、海洋音樂會及淨海、淨灘活動。

墾管處表示，海下廢棄物將回歸由墾管處員工及海洋保育志工清理，並結合在地潛水業者、教練共同維護海洋環境；4月7日至5月31日在遊客中心展出的「要塑膠，還是要海洋？」主題展覽照常舉行，希望讓大眾瞭解海廢議題，並重視海洋環境與保育珊瑚礁。

墾丁珊瑚在每年農曆3月23日（今年為國曆4月15日）媽祖生日前後大量產卵，近20多年來墾管處委託專業潛水人員下海觀察並拍攝產卵實景，近幾年並有產卵直播影片在墾管處官網播出。