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影／抓住發展勢頭 韓國瑜：北台灣是少林、高雄是武當

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜表示，北台灣發展如少林寺，提早幾十年；高雄是武當派，有後發優勢，如果抓不住發展勢頭，將是高雄的損失。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜表示，北台灣發展如少林寺，提早幾十年；高雄是武當派，有後發優勢，如果抓不住發展勢頭，將是高雄的損失。記者徐如宜／攝影

高雄市韓國瑜今天參加「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會時表示，建築產業是觀察一個城市經濟動能和產業發展的重要指標，他到高雄擔任市長深深感覺到，「北台灣發展如少林寺，提早幾十年；高雄是武當派，有後發優勢。」如果抓不住發展勢頭，將是高雄的損失。

「城市工程品質金質獎」由高雄市土木、結構、建築師三大公會主辦，也是市府與工程、建築產業搭建的交流平台，評審過程對於工程界所面對的工程數量暴增、施工人員高齡化與人力技術斷層，還有新冠肺炎引起的工程物料斷鏈等缺工、缺料議題，讓政府可以充分了解業界需求與難題。

韓國瑜表示，高雄市為下一波想要移居高雄的人做超前部署，市府將在蛋白區跟蛋黃區各選一所學校，從幼稚園到高三， 實施15年一貫中英文雙語教育，他希望在2022年高雄市全部實施中英文雙語教育。橋頭科學園區一年半以後就會開始招商引資，大林埔新材料經濟循環園區正式招商進駐，對於這些移居人口，孩子的教育是重要考量，這些超前部署，都是為了下一階段高雄躍升做好準備，

韓國瑜說，來高雄擔任市長後深深感覺到，北台灣發展是少林寺，提早幾十年；高雄市武當派，有後發優勢。這一、兩年國際和華人才多看到高雄，如果抓不住這樣發展的勢頭的話，將變成高雄整體的損失，這是市府團隊要全力努力的目標。市政府永遠是各行各業的好朋友，絕對不會是高高在上的維權管理者，請建築業的好朋友一起來衝，讓高雄真的能夠發光發熱。

高雄市推出了香港村跟國際村，韓國瑜說，根據調查去年來高雄買房地產的香港民眾，就買了131間，在高雄沒有做廣告、沒有對外宣傳的情形下，香港民眾直接來高雄買不動產；如果高雄今年開始採取積極作為，直接跟香港、馬來西亞、東南亞宣傳，如果考慮移居其他城市，不見得只看到北台灣、中台灣，也可以把眼光放在高雄。

高雄市建築師公會理事長鄭純茂表示，為鼓勵績優廠商投入新政建設，三大公會積極向市府爭取，承攬高雄地區對於重視工程品質管理達一定條件方優良廠商，獲選城市品質金質獎後，可由主辦單位向高雄市政府推薦，給予廠商在工程投標上的實質獎勵優惠。相關金質獎報名詳情，可上高雄市建築師公會網站下載，洽詢電話07-3237248轉16。

高雄市土木、結構、建築師三大公會舉行「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會。記者徐如宜／攝影
高雄市土木、結構、建築師三大公會舉行「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會。記者徐如宜／攝影

高雄市 韓國瑜 建築

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