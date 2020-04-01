建議行政院會改線上開會 葉匡時：肩膀碰肩膀太擠

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，室外社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法做到則要戴口罩。高雄市副市長葉匡時今受訪說，希望行政院可以帶頭示範，把行政院會改為線上開會，否則開會大家擠在一起，肩膀跟肩膀都會碰到，完全不符合社交距離原則。

葉匡時說，他看到陳時中提出要保持社交距離，就想到行政院會開會情況，其實很擠，幾乎每個閣員之間，肩膀跟肩膀都會碰到，完全不符合社交距離的概念原則。

葉匡時說，他認為行政院可以帶頭示範，改用線上開會的方法，就不會有這個問題。尤其台中、台南、高雄的直轄市首長，每次開行政院會時，要先坐高鐵，高鐵位置又擠、時間又久，尤其是高雄市，要去開個會，來回高鐵交通時間要4、5鐘頭，到了再開1個鐘頭的會，又只是列席，行政效率很差。

他說，希望利用這個機會，容許直轄市首長可以用線上方式開會，行政院也可以一方面起帶頭示範作用、一方面讓行政效率提升。

葉匡時強調，行政院會的桌椅設計，使每個閣員及參加的人肩膀跟肩膀都會碰到，椅子中間完全沒有空隙，就算戴口罩，手、茶水等仍很容易碰到，從社交距離角度來講，是很不理想的開會方式。他不知道行政院會有沒有討論過這件事，但他參加的時候沒有討論過。

被問到市府的市政會議或局處會議是否也改線上，葉匡時說，市府已有在研擬可能性，已經有在討論，但市政會議比較好的是，首長跟首長的距離比較遠、間隔比較大，比行政院會間隔大很多，且市長都會要求開會要開窗戶，所以好一點。

市長韓國瑜發起「暖心相守寄未來」運動，鼓勵用預購方式，幫助商家度過疫情難關，葉匡時在鳳山、左營、三民區各預購5000元冰品、食品送給里幹事，感謝防疫第一線人員辛勞，並點名民進黨高雄市議員李喬如、高閔琳及時代力量高雄市議員黃捷，接棒參與這項活動。

被問到為何點名這3名議員，葉匡時今受訪說，這3位議員剛好是民進黨、時代力量等在野黨，他覺得在抗疫期間，大家要不分黨派、要團結，且3人剛好都是女性，他是男性，所以點名女性，是表示抗疫不分性別，希望打破族群等各方面疆域，一起團結抗疫、紓困，幫助高雄中小企業商家。