快訊

直播／我增7新冠肺炎確診⋯7例境外移入 總計329例

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

積極抗疫！這所國小將兒童節改「曬小孩節」增強免疫力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動，師生們在草地上拉開距離曬太陽增強免疫力。圖／新上國小提供
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動，師生們在草地上拉開距離曬太陽增強免疫力。圖／新上國小提供

小朋友最喜歡的兒童節快到了，但今年因為新冠肺炎疫情，各國小的慶祝活動都取消或調整。高雄市新上國小教學團隊創意思考，把兒童節活動變成「曬小孩節」，結合勤洗手的七字訣，改成內外夾攻「大力玩」的曬小孩模式，大家間隔拉開，在草地上翻動曬太陽增強免疫力。

新上國小今天翻轉上、下課時間，小朋友也不用寫功課。校長王彥嵓帶著小朋友們走出戶外，拉開距離。呼應孩子們耳熟能詳的洗手7口訣「內外夾攻大立腕」，推出愛太陽5部曲「內外夾弓、大力玩」，大家一起躺在草地上曬太陽，過過「曬小孩節」。

小朋友們不只是躺著曬太陽，還依序配合動作：1.內：曬身體內側；2.外：曬身體外側；3.夾：曬身體夾住的地方，胳肢窩、耳朵、手指縫、腳趾縫...；4.弓：曬完太陽像貓咪弓起身體舒展一下；5.大力玩：盡情玩遊戲，記得洗手！

王彥嵓表示，兒童節快樂的先決條件，是兒童都健康，儘管全世界疫情如此嚴重，許多校園活動因此紛紛暫停，但是孩子們的健康支持活動反而不能退縮，因而有「2020曬小孩節」的構想。目的是要多加鼓勵孩子們曬太陽、戶外運動、採集探索、勤洗手等。教學團隊的巧思，可以帶給孩子們有趣的回憶，也算是今年特別的兒童節禮物。

新上國小和家長會今年送給孩子們兒童節禮物，是環保帆布包+DIY遊戲材料包+副會長李瓔芷贈送STEAM英語教材，還辦超級盛大、但無觀眾的模範兒童頒獎典禮。

高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動。圖／新上國小提供
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動。圖／新上國小提供
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動，師生們在草地上拉開距離曬太陽增強免疫力。圖／新上國小提供
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動，師生們在草地上拉開距離曬太陽增強免疫力。圖／新上國小提供
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動，師生們在草地上拉開距離曬太陽增強免疫力。圖／新上國小提供
高雄市新上國小舉辦「曬小孩節」代替兒童節活動，師生們在草地上拉開距離曬太陽增強免疫力。圖／新上國小提供

兒童節 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

兒童節禮物助防疫 金門學童獲贈口罩套

迎兒童節 兒童新樂園入園、搭貓纜 國小以下兒童免費

疫情影響！今年國小兒童節禮物紛走健康休閒風

慶祝兒童節！黃偉哲打珠台、騎野狼125 復刻回憶年代

相關新聞

影／第一線醫護臉龐滿佈口罩壓痕 高醫幫忙「修修臉」

醫護人員防疫期間長時配戴護目鏡、N95或醫用口罩，鼻骨及兩側顴骨甚或耳背出現傷口及皮膚壓痕，造成花花臉，身心俱疲，一家敷...

晴空無雲卻淹大水 高雄路竹三公宮夢魘終解除

晴朗無雲的天氣，住家廣場竟會淹大水！地勢低窪的高雄路竹區頂寮里三公宮附近住戶，長年即因海水倒灌，飽受晴天淹水之苦。立委邱...

搭乘強制戴口罩上路 旅客：大家都很怕、早一點更好

防疫再升級，今天起旅客進站搭車前必須量體溫及全程配戴口罩，台鐵台南善化站說，上午迄今並未發現有旅客不配合情事，更有旅客主...

影／抓住發展勢頭 韓國瑜：北台灣是少林、高雄是武當

高雄市長韓國瑜今天參加「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會時表示，建築產業是觀察一個城市經濟動能和產業發展的重...

建議行政院會改線上開會 葉匡時：肩膀碰肩膀太擠

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，室外社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法做到則要戴口罩。高雄市...

積極抗疫！這所國小將兒童節改「曬小孩節」增強免疫力

小朋友最喜歡的兒童節快到了，但今年因為新冠肺炎疫情，各國小的慶祝活動都取消或調整。高雄市新上國小教學團隊創意思考，把兒童...

首日戴口罩、量體溫搭車 高雄台鐵、高鐵有人忘戴口罩

交通部宣布今起搭高鐵、台鐵必須戴口罩、量體溫才能上車，台鐵高雄站、高鐵左營站上午仍有少數人忘了戴上口罩，有人翻包包找出口...

高雄市議會藍黨團傾向延後1個月開議 綠批反罷韓起手式

高雄市議會將在本月7日開程序委員會，國民黨團傾向延後一個月開議，民進黨籍議員康裕成、陳致中分別在臉書貼文質疑國民黨團為了...

愚人節被喊錯2次「韓世瑜」 韓國瑜莞爾：我被改名了？

高雄市長韓國瑜今天上午參加「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會，主持人一連兩次介紹成「韓世瑜」市長，第二次連他...

名為「口罩」的通行證 即日起屏東乘大眾運輸須戴口罩

隨著疫情不斷升溫，防疫措施也逐步升級，交通部長林佳龍昨晚，宣布自4月1日起所有大眾運輸、公路服務，必須全面量測體溫，此外...

疫情影響！今年國小兒童節禮物紛走健康休閒風

今年的兒童節籠罩在新冠肺炎疫情氛圍中，小朋友最期待的兒童節禮物也與往年不同，各校和家長會選發的兒童節禮物紛紛走「健康休閒...

黃金愛河名歌廣場5日吹熄燈號 高雄市觀光局將推新規畫

在高雄市愛河西畔的「黃金愛河名歌廣場（名歌餐廳）」因與高雄市觀光局的委外合約期滿，將於4月5日停止營業。至於續約與否的問...

熱門新聞

台南新冠肺炎確診13例 全是境外移入病例

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

苗栗火車站遭投訴防疫當兒戲廣播嘻笑 站方將加強改進

彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。