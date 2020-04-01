積極抗疫！這所國小將兒童節改「曬小孩節」增強免疫力

小朋友最喜歡的兒童節快到了，但今年因為新冠肺炎疫情，各國小的慶祝活動都取消或調整。高雄市新上國小教學團隊創意思考，把兒童節活動變成「曬小孩節」，結合勤洗手的七字訣，改成內外夾攻「大力玩」的曬小孩模式，大家間隔拉開，在草地上翻動曬太陽增強免疫力。

新上國小今天翻轉上、下課時間，小朋友也不用寫功課。校長王彥嵓帶著小朋友們走出戶外，拉開距離。呼應孩子們耳熟能詳的洗手7口訣「內外夾攻大立腕」，推出愛太陽5部曲「內外夾弓、大力玩」，大家一起躺在草地上曬太陽，過過「曬小孩節」。

小朋友們不只是躺著曬太陽，還依序配合動作：1.內：曬身體內側；2.外：曬身體外側；3.夾：曬身體夾住的地方，胳肢窩、耳朵、手指縫、腳趾縫...；4.弓：曬完太陽像貓咪弓起身體舒展一下；5.大力玩：盡情玩遊戲，記得洗手！

王彥嵓表示，兒童節快樂的先決條件，是兒童都健康，儘管全世界疫情如此嚴重，許多校園活動因此紛紛暫停，但是孩子們的健康支持活動反而不能退縮，因而有「2020曬小孩節」的構想。目的是要多加鼓勵孩子們曬太陽、戶外運動、採集探索、勤洗手等。教學團隊的巧思，可以帶給孩子們有趣的回憶，也算是今年特別的兒童節禮物。