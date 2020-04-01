首日戴口罩、量體溫搭車 高雄台鐵、高鐵有人忘戴口罩

交通部宣布今起搭高鐵、台鐵必須戴口罩、量體溫才能上車，台鐵高雄站、高鐵左營站上午仍有少數人忘了戴上口罩，有人翻包包找出口罩戴上、有人趕緊跑到場站內的超商買泡棉口罩，只有台鐵高雄車站有1人因沒戴口罩放棄搭車離開。

今天首日須戴口罩、量體溫才能搭車，台鐵高雄站在東、西門兩個入口處各設1個紅外線體溫感測器，並拉上紅龍，入站乘客都必須經過紅外線感測器量測體溫，並有工作人員在旁看是否有戴口罩，若無戴口罩就會被攔下。

台鐵高雄站上午沒有乘客因發燒無法搭車，多數乘客也都有戴口罩，但仍有部分乘客忘記戴口罩被攔下，不過大多身上有帶口罩，只是忘記戴上，趕緊在包包翻找出來後戴上，僅1名年輕男生沒戴口罩被攔阻後，選擇直接離開，放棄搭車。

被要求戴口罩、量體溫，搭台鐵的乘客陳小姐說，不會覺得麻煩，只要有戴口罩就可以直接走過去，體溫會自動感應，若無發燒就不需要停下腳步，不會耽誤搭車時間。一名沒戴口罩的林先生說，他不知道有要戴口罩才能搭車的規定，但幸好他隨身攜帶口罩，趕緊把口罩補戴上就能搭車。

高鐵左營站上午也無人因發燒無法搭車，但也有部分乘客因忘記戴口罩被攔下，有人翻找包包後找出口罩戴上，有人真的沒有口罩，經高鐵人員提醒超商有賣泡棉口罩後，趕緊跑去超商買口罩再進站搭車。