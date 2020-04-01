高雄市議會藍黨團傾向延後1個月開議 綠批反罷韓起手式

高雄市議會將在本月7日開程序委員會，國民黨團傾向延後一個月開議，民進黨籍議員康裕成、陳致中分別在臉書貼文質疑國民黨團為了「反罷韓」才要延後，國民黨團總召曾俊傑表示如果延會，是為了防疫，請民進黨議員跟罷免案混為一談。

康裕成在臉書批評國民黨團把向來在3月間開議的每年上半年定期大會定在4月17日開議（4月16日是預備會議），現在「突然」宣布4月7日再次召開程序委員會，是否為延會鋪路？她並質疑延會是否與罷免高雄市長韓國瑜有關？

曾俊傑和高雄市議會祕書處都表示，定期大會之前通常都會開兩次程序委員會，第一次是提出開會日程草案，第二次是大會開議前、市政府送出提案後要討論那些提案上程，康裕成當議長時也是這樣，所以4月7日的程序委員會不是「突然」開，是向來都會在開議前開。

陳致中在臉書貼文質疑國民黨團擬延後開定期大會，是國民黨的「反罷韓起手式」，要掩護韓國瑜避開議會質詢，以拖待變；但是，為何立法院可以開會、台南市議會不停議，唯獨高雄市不行？高雄市議會程序委員會9人，民進黨團2人，國民黨加上無黨聯盟7人。

曾俊傑說，國內新冠肺炎疫情未緩下來，國民黨團傾向將4月17日開議的定期大會先延後一個月，是為了防疫，至於罷免案，則照罷免案的進程進行，希望民進黨議員不要把延會防疫和罷免案混為一談。