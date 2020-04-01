愚人節被喊錯2次「韓世瑜」 韓國瑜莞爾：我被改名了？

高雄市長韓國瑜今天上午參加「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會，主持人一連兩次介紹成「韓世瑜」市長，第二次連他自己都不禁莞爾，笑說：「啊，我被改名了嗎？」

「2020年城市工程品質金質獎評選活動」今天上午在高雄寒軒四維店舉行，韓國瑜準時到場，向來賓致意。高雄市建築師公會理事長鄭純茂表示，因為媒體來的太踴躍，超過原先預計的80人，所以有十幾名工作人員先被請到樓下等，以免現場超過室內集會的100人限制。

結果主持人在介紹來賓時，首先歡迎我們的「韓世瑜」市長，台下傳出笑聲，韓只是稍微一愣，笑笑帶過，但主持人並未察覺，也未見人提醒。等到來賓介紹、致詞完畢，主持人說「韓世瑜」市長因另有要公，需要先離開時，韓國瑜終於忍不住笑了，褪下一半口罩笑著說：啊，我被改名了嗎？

今天剛好是4月1日愚人節，對於這個小插曲，高雄市新聞局長鄭照新說，都是以輕鬆的態度面對，口誤難免啦。