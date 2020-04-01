影／第一線醫護臉龐滿佈口罩壓痕 高醫幫忙「修修臉」

醫護人員防疫期間長時配戴護目鏡、N95或醫用口罩，鼻骨及兩側顴骨甚或耳背出現傷口及皮膚壓痕，造成花花臉，身心俱疲，一家敷料業者體恤醫護人員辛勞，今早捐出200份防護級敷料給高醫，供醫護人員預防皮膚壓力性損傷。高醫整形外科亦配合祭出4D皮秒雷射員工優惠幫護理師「修修臉」，避免花容失色。

新冠疫情爆發至今方興未艾，醫護人員為了自我防護，穿戴隔離衣、N95口罩重裝上陣，口罩一戴往往逾7、8小時，除了會降低血氧，頭昏眼花，臉上的肌膚更是留下很深的壓痕，這些天使般的印記，都是醫護人員耗損健康的代價。

急診護理師黃夢婷投入防疫的第二天，鼻樑就出現破皮，臉頰及額頭等部分有很深的壓痕，口罩鬆緊帶也造成耳朵及頸部勒痕，下班回家狀況若好，摘下口罩2、3小時皮膚就恢復彈力，狀況較差時，壓痕就持續殘留，由於戴口罩長時間悶住皮膚，口鼻附近狂冒痘痘，臉部清潔刺痛不已。

負壓隔離房護理師Betty，臉頰、下巴長滿痘痘，狀況奇慘，逢人自 詡已變「路人甲」。她說，由於照顧病人很累，整天戴口罩悶熱，回家也睡不好，內分泌嚴重失調，痘痘自元月起一發不可收拾，因為每天都得工作，皮膚無法修護，疫情又不知何時結束，實在很怕毀容，愈想愈頭痛，她戲稱都想去申請「工傷」。

高醫外科部長郭耀仁說，醫護人員配戴口罩，不只皮膚造成壓痕，也會產生顏面痤瘡，皮膚炎，毛囊炎，外觀受影響，身心亦受挫，在治療上除塗抹抗生素等藥，整形外科也祭出員工優惠，以4D皮秒雷射希望幫醫護人員救回受損的肌膚。