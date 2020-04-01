屏東作家郭漢辰告別式 縣長頒發褒揚狀

屏東作家郭漢辰25日因病過世，今天舉行告別式，屏東縣長潘孟安前往弔唁，並代表屏東縣政府頒發褒揚狀，表彰他對在地文化的貢獻。

郭漢辰一生以文學為信仰及職志，是屏東第一屆大武山文學獎散文第一名得主，生前創作不輟，投入詩、小說、散文和報導文學等各類文體創作，尤其對於屏東地景、地貌、風土人情的著力特別深。

2008年郭漢辰成立屏東縣阿緱文學會，致力推廣文學與閱讀，主辦2018屏東大武山文學營、2017-2018全國青少年文學營，推動文學進入校園，並租下屏東勝利眷村張曉風舊居為「永勝5號」，做為微型文學館、獨立書屋之用，定期舉辦文學講堂，讓文字書寫可以札根於土地。

郭漢辰生前著作30多本，與屏東縣政府等單位合作書寫有關屏東的出版品甚多，有「恆春檳榔坑傳奇」、「流金歲月：悠閒漫步在老厝邊」、「行過屏東：攝影文學筆記書」、「和大山大海對話」、「請和我一起閱讀土地的詩行：屏東詩旅手札（詩集）」等等。

作家劉克襄在臉書追悼郭漢辰的文中提到，去年，郭漢辰和他合作，規劃了南迴線的藍皮普通車之旅，之前，他提到這條鐵道文化路線，隨口脫出「解憂火車」之名，不意在郭漢辰的邀請，讓「解憂火車」有了徹底實踐的機會，去年還成為意料外的熱門旅行路線。

郭漢辰享年56歲，今天上午舉行告別式，縣長潘孟安親往弔唁，同時頒發褒揚狀，表彰郭漢辰為地方文化發展工作的不遺餘力與貢獻，縣府也計畫今年南國漫讀節為郭漢辰開闢主題活動，紀念他為故鄉推廣閱讀的付出。