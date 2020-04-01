疫情嚴峻 高雄考慮市政會議線上開會

中央流行疫情指揮中心建議室內保持1.5公尺距離後，高市副市長葉匡時今天在臉書主張行政院應率先示範社交距離並建議院會改為線上開會，他也說市府有在考慮市政會議線上開會。

有關高市府市政會議考慮線上開會一事，葉匡時接受電話採訪表示，市府有在評估考慮。新聞局長鄭照新告訴中央社記者，市府目前演練中，包括今天的疫情工作會議有將線上會議提案討論，決定軟體規格、地點規劃等，目前教育局已進行線上局務會議，其他課室逐一觀摩，相關教育訓練已辦理超過3場，高市已做好相關準備。

葉匡時今天在臉書（Facebook）貼文指出，行政院應率先示範社交距離，建議每星期四的行政院院會改為線上開會，「這麼多的閣員幕僚，擠在一個會議室裡肩並肩的開會 ，是不是太危險了？」

他還指出，台中、台南、高雄3市首長每個星期要坐高鐵北上到行政院開會， 既不合乎行政效率，也不符合社交距離指引原則，「是不是至少能夠讓這3個市的首長可以用線上開會的方式？」