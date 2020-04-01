名為「口罩」的通行證 即日起屏東乘大眾運輸須戴口罩
隨著疫情不斷升溫，防疫措施也逐步升級，交通部長林佳龍昨晚，宣布自4月1日起所有大眾運輸、公路服務，必須全面量測體溫，此外，旅乘客必須戴口罩才能進站或搭車。對此，屏東縣政府交通旅遊處表示，會在今天起開始加強宣導並執行。
根據交通部規定，4月1日起，搭乘大眾運輸系統，旅客必須戴口罩才能進入服務區，且連續量測2次額溫均達37.5°C以上者，將勸導其返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。
屏東縣政府交通旅遊處，主管市區公車、小黃公車、原鄉幸福巴士皆會比照辦理。由於公車多屬密閉，因此依中央指引，要求乘客戴口罩固然有其必要，所有大眾運輸要有一致性做法，才能防止防疫出現破口。目前已要求各車站內貼出相關公告，並要求業者落實相關的防疫措施。
交通旅遊處表示，剛開始施行會有一定的難度，為了維護大衆安全，這是必要的作法，因此未來會規畫，每輛公車停靠站時，若無站務人員，可於載客出入口或乘客電子繳費感應時進行體溫量測，若相司機與關單位，在執行上遇到困難，縣府會盡力協助，也請民眾體諒與配合。
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