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疫情影響！今年國小兒童節禮物紛走健康休閒風

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新上國小今年的兒童節禮物，是和科學遊戲結合的美語教材，讓小朋友在家也可以邊玩、邊學習。圖／新上國小提供
高雄市新上國小今年的兒童節禮物，是和科學遊戲結合的美語教材，讓小朋友在家也可以邊玩、邊學習。圖／新上國小提供

今年的兒童節籠罩在新冠肺炎疫情氛圍中，小朋友最期待的兒童節禮物也與往年不同，各校和家長會選發的兒童節禮物紛紛走「健康休閒風」，有的送跳繩、有的送皂紙，還有送英語教材，讓學童任何時候都能學習。

高雄市民權國小校長陳詠禎表示，在疫情中保有健康最重要，今年兒童節禮物送的是跳繩，方便讓小朋友在許多地方都能跳繩多運動，提升免疫力。小朋友領到兒童節禮物，馬上炫技「二迴旋」、「三迴旋」，跳得不亦樂乎。

四維國小今年的兒童節禮物中，有洗手用的皂紙，今天在視訊升旗時由小市長代表致贈。校長翁慶才說，對小朋友來說，皂紙比較特別，也可以鼓勵孩子們多洗手，防堵疫情。

新上國小今年的兒童節禮物，是和科學遊戲結合的美語教材，小朋友拿到教材很開心，迫不及待想要邊玩、邊學習。家長說，疫情會發展到如何也不知道，但萬一碰到最壞的狀況要停課，孩子也多了個在家學習的教材。

高雄市中山國小校長蕭木川說，與家長會商議的結果，今年的兒童節禮物是2樓到1樓的溜滑梯一座，不過因為作業來不及，還要延後幾個月，小朋友們才能看到這個禮物。學童聽說這個禮物，都非常期待。

高雄市新上國小今年的兒童節禮物，是和科學遊戲結合的美語教材，讓小朋友在家也可以邊玩、邊學習。圖／新上國小提供
高雄市新上國小今年的兒童節禮物，是和科學遊戲結合的美語教材，讓小朋友在家也可以邊玩、邊學習。圖／新上國小提供
高雄市民權國小今年兒童節禮物送的是跳繩，讓學童能跳繩多運動，提升免疫力，小朋友跳得不亦樂乎。圖／民權國小提供
高雄市民權國小今年兒童節禮物送的是跳繩，讓學童能跳繩多運動，提升免疫力，小朋友跳得不亦樂乎。圖／民權國小提供
高雄市民權國小今年兒童節禮物送的是跳繩，讓學童能跳繩多運動，提升免疫力。圖／民權國小提供
高雄市民權國小今年兒童節禮物送的是跳繩，讓學童能跳繩多運動，提升免疫力。圖／民權國小提供

兒童節 疫情 高雄市

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