黃金愛河名歌廣場5日吹熄燈號 高雄市觀光局將推新規畫

在高雄市愛河西畔的「黃金愛河名歌廣場（名歌餐廳）」因與高雄市觀光局的委外合約期滿，將於4月5日停止營業。至於續約與否的問題，業者和觀光局各有說詞，但肯定的是4月5 日起，自前市長謝長廷時期因黃金愛河營運而有光亮的愛河西畔，將暫時「暗淡」一段時間待觀光局重啟新規畫。

「黃金愛河名歌廣場」董事長陳國鑫表示，名歌廣場（餐廳）在前市長謝長廷時即成立，歷經多次經營團隊轉換，他接手至今已15年，今年1月5日合約到期之前，觀光局有兩次對外招標，他本來想把機會有創意的年輕人，所以前兩次沒有投標，沒有想到無人投標，為了讓愛河西畔繼續亮下去，本想如有第三次機會，他可以續約，可是觀光局另有規畫，所以決定營業到本月5日。

昨天晚上一位在黃金愛河名歌廣場聽歌的高雄市民說，名歌廣場周末時顧客較多，最近受到新冠肺炎疫情的影響，生意很難做，他以前常上酒店，但因疫情，改到戶外空間的名歌廣場聽歌，知道經營10多年的場所要吹熄燈號，覺得有點可惜，畢竟高雄市要找像黃金愛河名歌廣場這樣的戶外休閒場域並不多。

觀光局表示，對於愛河，觀光局有整體規劃構想，其中包括讓河西路黃金愛河呈現嶄新面貌。

觀光局表示，黃金愛河名歌餐廳委外經營廠商與觀光局合約期限到今年1月5日，依契約規定廠商可提續約1次，可續約期限3年，但經營廠商未表達續約意願，觀光局今年1月6日和2月7日兩次上網公告招標均無人投標；因為目前黃金愛河屬臨時建物，核准期限到今年5月14日將屆滿，觀光局於是決定依原訂愛河整體規劃構想，向中央爭取經費整建後重新利用。