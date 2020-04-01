林園區渠道遭染紅 高市府揪出養殖業排放將裁罰

高雄市環保局近日稽查林園區渠道，發現近海邊一處排水道呈現橘紅色水流，但採樣檢測水質並無有機污染，再循線查獲是養殖業排放水，將依廢棄物清理法裁處最高新台幣300萬元。

環保局環境稽查科長林燦銘今天指出，雖然採樣檢測水質並無有機污染物，但是放流水呈現橘紅色，且檢測後有含高濃度的鐵質，渠道100到200公尺都受到污染，仍會依法裁處。

環保局近日接獲民眾陳情，林園區灌溉渠道遭染紅，經查發現是養殖場引用海水清洗管線廢水，造成下游水色被染紅；現場量測水質pH7.0、導電度10.99mS/cm、溶氧2.18mg/L，並採集水樣一組送驗，要確認染色原因。

環保局獲報後，出動稽查人員沿線查獲養殖場引用海水清洗管線，清洗後的海水廢水排到排水溝渠，導致下游渠道染成紅色，稽查人員現場制止並勒令停排，除了會依水質檢測結果裁罰也要加強巡查，並促業者在場內處理廢水後才能外排。