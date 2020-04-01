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消費券奏效！清明連假台東飯店訂房逾7成 業者防疫備戰

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
新冠肺炎疫情延燒，台東縣觀光協會攜手屏東縣觀光協會共同推出2.0版跨縣市4至6月「我愛東東消費券」超值折扣活動。本報資料照片
新冠肺炎疫情延燒，台東縣觀光協會攜手屏東縣觀光協會共同推出2.0版跨縣市4至6月「我愛東東消費券」超值折扣活動。本報資料照片

清明4天連假明天開始，台東飯店旅宿業訂房率逾7成以上，但因遇到新冠肺炎疫情延燒，業者不敢大意，加強防疫作為。除了量體溫及洗手消毒，只要發燒或居家檢疫及居家隔離者一律不給入住。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，受新冠肺炎疫情影響，國內觀光業慘澹，台東業者3月合力推「台東消費券」因口碑不錯，連屏東地區觀光餐飲業也要求加入，4月合推「我愛東東消費券」專案，台東有76家參加，屏東也有14家加入。

她說，從2日至4日3天，參與「我愛東東消費券」的同業訂房率都有7成以上，訂房的大多是國旅民眾為主，台東好山、好水、好空氣是吸引因素之一外，也有一部分是因疫情大家都想外出散心。

而面對遊客訂房人數增加，業者防疫作為也不鬆懈，包含旅客入住必須量體溫、洗手消毒，房間消毒工作也特別強化，此外，只要發燒或居家檢疫及居家隔離者一律不給住，同時通報衛生單位。

凱旋星光酒店董事長李樹奼表示，他們在旅客住房前、退房後都會進行消毒，也提供防疫品給旅客使用，對於酒店公共空間，包括大廳、餐廳、運動和遊憩區、採取一天3次消毒工作，防疫一定做到好，民眾可以放心入住。

縣府交通及觀光發展處表示，已要求飯店旅宿業者，針對服務人員應落實自我防護措施，戴口罩、勤洗手；公共區域按時消毒；主動幫旅客量額溫，並主動詢問其旅遊活動史；旅客出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀或居家檢疫及居家隔離者即通報防疫機關，也禁止入住。

「我愛東東消費券」從4月1日至6月31日止，期間只要憑手機上出示在台東及屏東觀光協會官方LINE或FB下載的電子「我愛東東消費券」，即可在參加此次專案活動業者場域消費，面額有500、300、100、50元，可以重複不限次數使用。

另配合活動，台東縣政府也針對獎勵團體旅遊推出「消費台東 來越多 獎越多 加碼送」，凡20人（含以上）團體連住台東2晚就有機會獲贈熱氣球繫留體驗，名額有限要來要快，活動詳情專線089-326886或https://drive.google.com/open?id=18CVqBbSCitPhnmR7uWckLQ0i-RGi-g41。

屏東縣及台東縣觀光協會共推跨縣市「我愛東東消費券」，4至6月到屏東或台東旅遊，可憑券享50元至500元不等優惠。本報資料照片
屏東縣及台東縣觀光協會共推跨縣市「我愛東東消費券」，4至6月到屏東或台東旅遊，可憑券享50元至500元不等優惠。本報資料照片

台東 消費券

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