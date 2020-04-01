規定保持社交距離 葉匡時：建議行政院會改線上開會

新冠肺炎疫情緊張，防疫加大力道，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布初步「社交距離指引」，原則為「室外間隔1公尺、室內保持1.5公尺」，但若像交通工具無法拉開距離，就需全程配戴口罩。交通部長林佳龍則宣布今天起，搭乘大眾運輸工具除了量體溫，也要戴口罩，才能進站搭車。

高雄市副市長葉匡時在臉書表示，行政院應率先示範社交距離，建議每星期四的行政院院會改為線上開會，這麼多的閣員幕僚，擠在一個會議室裡肩並肩的開會 ，是不是太危險了？

另外，他也指，台中，台南，高雄三市的首長每個星期要坐高鐵到行政院開會， 既不合乎行政效率，也不符合社交距離指引原則，是不是至少能夠讓這3個市的首長可以用線上開會的方式？台灣自詡科技先進，防疫領先全球，就先從行政院院會示範起。