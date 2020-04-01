疫情衝擊屏東藝文產業 縣府啟動藝文紓困方案 共度難關

面對疫情衝擊，屏東演藝廳3至6月的藝文表演活動，已陸續取消或延期20檔節目，周邊許多藝文產業也受到影響，但目前仍未見疫情減緩，有鑑於此，屏東縣政府啟動藝文紓困方案，替進駐文化處場域營運的商家，以及表演藝術補助與場地租借的單位，提供有關獎補助費、場地費、租金與權利金減免等優惠，期望能減輕疫情對藝文產業的衝擊。

因應中央疫情指揮中心指示，公眾集會活動若室內超過100人、室外超過500人的停辦建議，屏東演藝廳3月至6月的藝文表演活動，共有20檔節目取消或延期，此外，委外經營的藝文場館近期因人潮銳減，店家及團隊營運大受影響。

屏東縣府參酌《文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法》提出藝文紓困方案，除了藝文團隊，包括勝利星村創意生活園區各商家、「讀者城市」閱讀文創館，皆可減免5個月租金及50%的權利金，藉此減輕營運負擔。

目前勝利星村已營運的19戶商家，以及進駐演藝廳藝術商場的讀者城市，預計可減免的總金額約為145萬元左右，縣府期望能讓業者減輕負擔，度過疫情寒冬。

演藝術補助的表演團隊如果取消演出，可以將原核定金額50%的補助款項，已收場地費用將全額退費；若延期演出，綵排費、場地費、水電費予以免繳，惟酌收演出當日的清潔費；

至於向縣府申請場地租用表演藝術補助的演出團隊，如取消演出，已收取之相關場地費用，全額退費。若是延期或如期演出，綵排費、場地費、水電費將予減半優惠，惟酌收演出當日清潔費。

文化處表示，2月1日至6月30日演藝術補助的表演團隊，以及申請場地租用表演藝術補助的演出團隊，自公告日起可接受申請，申請截止至109年12月31日止，詳細辦法同步公告於文化處官網與臉書。另一方面也積極輔導相關業者申請文化部紓困方案。