為緩解清明連假車潮 恆春警在易壅塞路段實施交管

清明節連假即將到來，為疏緩旅客及返鄉人潮所造成交通堵塞，恆春警方將在4月2日起至4月5日止，針對易壅塞的路段，規畫警力協助疏導，期望緩解塞車，也藉此維護用路人交通安全。

根據以往經驗，警方皆會依照清明節連假期間易壅塞路段規畫警力，並放置護欄及交通錐，實施車輛分流、車輛單向管制及替代道路等進行車潮疏導。

警方也會協調交通部公路總局楓港工務段、墾丁國家公園管理處，在台26線及替代道路沿線設置道路放置指示牌，指引駕駛人行車動線。

為確保交通順暢，警方將於4月2日起至4月5日止，針對車城、南灣以及墾丁地區易壅塞路段實施交通管制。

交通管制實施路段如下：

1.車城地區：

各路口實施號誌長綠，並於必要時實施南下替代道路（車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋屏152線至海生館接屏153線南下）或北上替代道路（台26線五里路口，接屏151線至車城海口代天宮路口接台26線北上）。

2.南灣地區： 4月2日8時至4月5日20時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側禁止停車、臨時停車。

3.墾丁地區：

（1）4月2日8時至4月5日20時，墾丁路及大灣路道路二側禁止停車、臨時停車。

（2）4月2日至4月5日，每日16時至22時，墾丁大街實施人車分道，道路內二側為車輛行駛路線、外二側為人行步道。

（3）車輛單向管制措施：視車流狀況實施，將適時管制左轉往墾丁牌樓車輛，台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心接台26線右轉南下；北上車輛則行駛墾丁路、禁止進入大灣路。

（4）墾丁大街北上替代道路：視車流狀況實施，預置告示牌，指引車輛自船帆石右轉社頂公園至墾丁牌樓接台26線北上。