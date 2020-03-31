槓罷韓團體 鄭照新：隨意貼人標籤才是最大歧視

行政院前院長郝柏村逝世，高雄市長韓國瑜昨在臉書發文悼念郝柏村，一度寫郝從基層砲兵到五星上將，隨後改成四星上將，被臉書社團抓錯批評，新聞局長鄭照新今天出面回應說，發文者為年輕女性小編，對軍隊編制不熟悉。Wecare高雄質疑市府「出事就賴給小編」，強調女性的說法充滿歧視。鄭今晚在臉書發文還擊「隨意貼人標籤才是最大歧視」、「女性主義的書，我讀的沒比較少」，雙方隔空過招火藥味十足。

Wecare高雄指出，韓市長社群出包，新聞局長將責任推給小編，還強調是女性小編所為，「性歧視的言論，難道不用送性別平等委員會？」

鄭照新回應，罷韓團體見獵心喜，刻意放大、擴張，把經驗差異的解釋，無限上綱為性別歧視，性平是理解並尊重差異，別提到性別就拿來批鬥、獵巫、消費，讓平等價值廉價化、膚淺化。

鄭也說，他曾在美國加州進修碩士，力挺婚姻平權，罷韓團體批歧視是扣人帽子，他無法接受。