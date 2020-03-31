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葉匡時響應預購助商家活動 還點名這3人接棒
響應市長韓國瑜發起「暖心相守寄未來」的助商家「抗疫」運動，副市長葉匡時今下午到鳳山「ICE+」冰店採購5000元冰品送給里幹事，另請三民、左營區長代他預購5000元食品送給里幹事，感謝防疫第一線人員辛勞。他並點名民進黨高雄市議員李喬如、高閔琳及時代力量高雄市議員黃捷，接棒參與這項活動。
新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，高雄市長韓國瑜昨在防疫會議後宣布推出「暖心相守寄未來」運動，籲民眾以預購方式支持日常熟悉店家；他個人已向設在市府的「喜憨兒」店家預購5千元咖啡，拋磚引玉。
響應「暖心相守寄未來」運動，葉匡時下午到鳳山採購5000元的冰品送給鳳山區的里幹事，感謝他們擔任防疫第一線工作人員的辛勞。另也請三民區、左營區區長代他預購兩區商家各5000元的食品，送給當地里幹事。
葉匡時在臉書上說，這次高雄防疫工作，這3個區工作最繁重。為了支持高雄的新創企業與在地型農，他點名民進黨高雄市議員李喬如、高閔琳及時代力量高雄市議員黃捷3人，接棒一起參與這個活動，支持高雄的小商家共度難關。「防疫紓困不分藍綠、不分族群、不分性別，大家一起努力。」
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