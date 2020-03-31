澎湖觀光季明開鑼 疫情衝擊遊客大減
澎湖觀光旅遊季4月1日開鑼，受新冠肺炎疫情重創觀光市場，航行嘉義布袋與馬公的交通船，目前僅剩約1成的訂位；在地唯一五星級酒店更滲，4至6月的退房率高達5200間客房，令人憂心。
澎湖呂姓交通客輪呂姓業者表示，澎湖每年的觀光季都是從4月1日開始，尤其是去年更創下130萬的觀光人數新高，業界看好今年的觀光市場，還有打造新船準備加入行列。
但新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，包括澎湖國際上花火節等大型帶狀觀光行銷活動宣布取消或延後，打亂了整個市場，不乏團體或遊客都取消行程，截至目前止，明天開航的交通船，購票訂位的客數僅剩下1成。
澎湖唯一一家星級的國際酒店，最近一個多月來，雖然還有零星的房，但大都是在受理退房，單單4至6月，共受理有5200餘間的客房退房，加上相關餐飲等消費，損失慘重，新冠肺炎衝擊相較冬季旅遊淡季還來得大上好幾倍。
台澎海上藍色公路，除了高馬航線的台華輪外，嘉義布袋馬公航線則有藍鵲、雲豹輪，滿天星1號、2號、太吉之星、凱旋等多艘交通客輪航行。目前除藍鵲、雲豹輪外，其他業者已聯營，去年曾創下近60萬人次，目前各交通船已完成整備，同時做好防疫措施，明天起將陸續開航。
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