清明時間恙蟲病易上身 民眾掃墓或踏青要穿長衣褲

清明時節是恙蟲病活躍的時刻，高雄市去年共累計51例確診病例，今年截至目前僅有1例，仍不可掉以輕心，高雄市衛生局呼籲民眾前往掃墓或踏青時，應著保護性衣物，避免皮膚裸露，遭恙蟲叮咬。

高雄市衛生局表示，清明節接近，祭祖掃墓或郊外踏青活動多，到草叢環境必須做好防護，才會不被恙蟲叮咬。恙蟲病的潛伏期約6至21天，通常在9到12天時，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，被叮咬地方通常會出現無痛性焦痂，如果沒有適當治療，死亡率可高達60%，經治療後死亡率能小於5%。

衛生局表示，包括半屏山、壽山、龜山及旗后山等30處涼亭，目前有放置宣導單張及防蚊液，市民可多加利用。民眾到郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢時，最好穿長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴，也最好把褲管紮入襪子內。衣物及皮膚裸露部位可塗抹含DEET或Picaridin的防蚊藥劑，返家後掉快洗澡，把全身衣物都換掉。