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金門國家公園與你戶外有約 只要參加就可以拿好禮
清明連續假期即將來臨，不少遊客及遠遊的金門鄉親都會來到金門，金門國家公園特別推出「防疫在走，概念要有，國家公園與你戶外有約」活動，民眾只要活動期間將在國家公園拍攝的照片上傳個人臉書，並設定打卡，就可以獲得多項好禮；鼓勵民眾多走出戶外踏青、增強免疫力，把握春光明媚好時光，盡情享受大自然。
金門國家公園管理處表示，為讓遊客及旅外鄉親返金認識原鄉並激發大家愛鄉愛土的情懷，特別規劃與你戶外有約的活動，活動自109年4月1日起至4月30日止，只要你到金門國家公園的美景踏青旅遊拍下美照，將照片上傳到您的臉書，設定公開及打卡「金門國家公園」，並前往國家公園賣店消費，每人最低消費50元，就可獲得國家公園精美DVD(大地傳奇、古寧頭戰役、卜吉地而居、翡翠、簷間戴勝飛)，每人可以選擇其中的1份。
金門國家公園表示，近期因疫情關係，民眾改變旅遊形式，以小眾及小家庭方式，並避開擁擠人潮，無論大江大海還是太武山、中山林，只要連假不在室內群聚，歡迎你走出戶外來一場體驗歷史、文化、戰地、生態的輕旅行。
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