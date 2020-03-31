高雄推「親善旅館」 讓隔離者住家、家人住飯店

居家檢疫人數攀升，高雄市旅宿公協會今宣布推出有別於防疫旅館的「親善旅館」，讓返台國人在家隔離，家人入住旅館，憑居家隔離或檢疫通知單，即可用1000到1800元的優惠價入住旅館。高雄市觀光局也鼓勵民眾預購訂房，幫助旅宿業度過難關。

因疫情延燒，返台國人大增，返台後須居家檢疫，使「防疫旅館」需求提升，但高雄市旅宿業者反其道而行，推出「親善旅館」方案，讓居家隔離或檢疫的民眾可以在最熟悉的住家環境自主管理，家人則外宿旅館。

高雄市旅館公會、觀光協會、民宿協會號召了108家業者、約2000多個房間，加入親善旅館行列，分別推出1000元、1400元及1800元的優惠房價，讓需檢疫或隔離者的家人住宿。

高雄市旅館公會理事長周文彬表示，與其讓需檢疫的民眾入住防疫旅館增加旅館風險，親善旅館更能保障旅客與員工安全。他也坦言，現在飯店住宿率平均僅剩1成左右，希望鼓勵更多人入住旅館。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，防疫期間，市府持續與旅宿業者合作推動觀光，3月是愛情月，4月是軍事觀光月，另也提供19噸漂白水等防疫物資給旅宿業者，也要求高雄市9家防疫旅館必須訂飯店便當，互相幫助，協助走出疫情困境。

此外，邱俊龍說，觀光局也成立紓困專線，協助業者申請相關補助，今推出的「親善旅館」是最後一塊拼圖，讓對成為防疫旅館有疑慮的飯店，可加入親善旅館，鼓勵隔離或檢疫者的家人入住。

邱俊龍也鼓勵一般民眾預購訂房，他說，現在飯店住房率低，旅宿業者可能出現現金短缺，希望大家利用預購方式訂房，讓飯店有現金流入，幫助飯店度過難關。