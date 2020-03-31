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中鋼汰換煉焦爐乾式淬火動工 改善南部空氣品質

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中鋼公司舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，預計113年2月完成設備運轉。圖／高雄市環保局提供
中鋼公司舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，預計113年2月完成設備運轉。圖／高雄市環保局提供

中鋼公司今天舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，中鋼董事長翁朝棟表示，新二階引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備的國際慣例，計畫在113年2月完成設備運轉。環保團體希望能儘量縮短工期。

開工典禮由中鋼董事長翁朝棟主持，總經理王錫欽、執行副總黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生及相關單位主管，共同祈福。高雄市副市長陳雄文表示，中鋼公司近年陸續進行多項環保改善措施，例如脫硫、脫硝及防塵設備工程等，今天的「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」更是重要，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程，期待藉由這兩個工程順利完工，能大幅改善高雄市的空氣品質改善。

中鋼公司目前共有4套煉焦製程，較新的2套設備配置乾式淬火塔，較舊的2套設備因當年建置時期尚無乾式淬火技術，為改善濕式淬火塔所產生的汙染，經過環保團體及環保局多年督促協調，中鋼公司終於啟動汰換改為乾式淬火工程。

翁朝棟表示，中鋼為精進「環境管理」與「清潔生產」的目標，今年3月23日董事會決議通過新臺幣94.287億元的「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」設備投資案，計畫採用高約7.6公尺的先進煉焦爐，搭配高效率乾式淬火設備，提升廢熱能源回收並降低排放，對環境及節能做出具體貢獻。今天啟動的新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，工法技術複雜度高，對中鋼施工團隊是一大挑戰，不僅要克服現有場地不足之困難，還要配合公司生產營運。

翁朝棟說，中鋼近年加大力度且加速進行各項環保工程，去年12月完成「燒結礦自動化封閉式建築」，去年7月也啟動「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，目前正在興建施工，預計110年12月完工，未來中鋼生產製程所需的煤礦將改存放於封閉式建築內。

南部反空汙大聯盟表示，「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」工期仍近4年，環團還是希望能儘快、縮短工期，最好是先停高汙染的濕式淬火塔。

中鋼董事長翁朝棟表示，「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備的國際慣例。圖／中鋼提供
中鋼董事長翁朝棟表示，「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備的國際慣例。圖／中鋼提供
高雄市副市長陳雄文表示，中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程後，希望能大幅改善高雄市的空氣品質改善。圖／高雄市環保局提供
高雄市副市長陳雄文表示，中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程後，希望能大幅改善高雄市的空氣品質改善。圖／高雄市環保局提供

高雄市 中鋼 空氣品質

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