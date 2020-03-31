增加免疫力 連假遊金門國家公園踏青
清明連續假期將到，金門國家公園管理處鼓勵民眾踏青，增強免疫力，4月分只要在金門國家公園景點拍照打卡上傳fb，並在國家公園賣店最低消費新台幣50元，可獲贈DVD1張。
金門國家公園管理處長曾偉宏表示，近期因疫情關係，民眾改變旅遊形式，以小眾及小家庭方式避開擁擠人潮，不管是太武山、中山林，只要不在室內群聚，歡迎鄉親走出戶外，體驗歷史、文化、戰地、生態輕旅行。
金管處新聞稿指出，4月2日到6日清明連假，台灣遊客到訪，或遠遊的金門鄉親返鄉，推出「防疫在走，概念要有，國家公園與你戶外有約」活動，鼓勵民眾值新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）肆虐全球時期，多走出戶外踏青，增強身體抵抗力。
新聞稿表示，活動自4月1日到30日止，民眾只要到金門國家公園景點踏青旅遊拍下美照，照片上傳到各自臉書，設定公開及打卡「金門國家公園」，並前往國家公園賣店消費，每人最低消費50元，就可獲得國家公園DVD一分。民眾可從「大地傳奇」、「古寧頭戰役」、「卜吉地而居」、「翡翠」和「簷間戴勝飛」中選擇。
金管處也再提次提醒民眾，因應疫情防疫，人際間盡量保持1公尺以上的適當距離，避免接觸及感染，做好個人衛生習慣，遵守勤洗手、戴口罩，實踐自我健康管理，就會有好心情好假期。
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