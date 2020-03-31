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貪價差矇混搭防疫巴士違法 高市提醒要重罰

中央社 / 高雄31日電

高市衛生局今天表示，返國民眾如果因價差或無親友接送而填報不實資訊，矇混搭乘防疫巴士，涉及違規且違法的行為，可依傳染病防治法裁罰。防疫不容破口，籲請民眾配合。

家住高雄自柬埔寨返國的女子27日搭乘防疫巴士自桃園機場回高雄，她向媒體投訴抵高雄後，家人原希望她搭防疫計程車到友善旅館。但高市衛生局人員卻要她找親友接送或叫一般計程車，最後女子是由家人接送，但民眾擔心「回國後到回家前」這段路可能成為防疫破口。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天接受媒體聯訪表示，就此案例來看，是有可能產生防疫漏洞，但相關情節是否如媒體所述將再釐清。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，潘炤穎指出，依中央流行疫情指揮中心規範，返國民眾如果要在機場搭乘防疫巴士，前提必須確認前往地點或住居地這方是否有親人可接送，否則就不能搭乘防疫巴士，必須搭乘防疫計程車。

由於防疫巴士從桃園國際機場到高雄單程票價是新台幣400元，而防疫計程車收費是以高鐵單程票價1490元的2倍核計。潘炤穎認為，如果有民眾貪圖價差，抵達地點後端在無親友接送情形下，仍罔顧搭乘防疫巴士的規定，涉及違規且違法的行為。

潘炤穎說，以這案情來看，女子從桃園機場搭防疫巴士到高雄後沒有親人接回，有可能產生防疫洞漏，高市府基於「料敵從寬、禦敵從嚴」，也不容許有防疫破口，將與中央積極連繫防範。

潘炤穎表示，目前整個防疫接駁過程，是在既有體制上建立暢通管道，包括這類人士何時到達，接送過程是否如實填報資料，是否由專人、專車接送到居家隔離或居家檢疫的地點等，要掌握所有資訊環節才能確保無縫接軌。

為防範這類防疫接駁過程可能產生漏洞，潘炤穎說，高市府交通局已規劃將目前防疫計程車編制由4輛擴增至8輛，今天並啟用對接的防疫小型巴士在入境旅客下車點，巡迴接送至6家友善旅館等定點服務，避免有染疫之虞的入境者有機會趴趴走，造成疫情擴散風險。

潘炤穎表示，如果民眾因考量搭乘防疫巴士及防疫計程車的差價，填報不實資料矇混搭乘防疫巴士，抵達後卻無親友接回，進而造成趴趴走防疫漏洞，衛生局會回頭與中央核對資料，確認民眾當時入境後是否資料填寫不實，若蓄意違規，將依傳染病防治法裁罰。

巴士 衛生局 計程車

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