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疫情嚴峻 布袋澎湖航運明天開航僅1艘客輪百餘乘客

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
停航半年的嘉義縣布袋商港至澎湖縣馬公港之間的布澎海上藍色公路，明天如期開航，碰上新冠肺炎疫情延燒，登船須戴口罩量體溫，明天只有凱旋三號客輪開航。記者魯永明／攝影
停航半年的嘉義縣布袋商港至澎湖縣馬公港之間的布澎海上藍色公路，明天如期開航，碰上新冠肺炎疫情延燒，登船須戴口罩量體溫，明天只有凱旋三號客輪開航。記者魯永明／攝影

明天起進入澎湖旅遊旺季，停航半年的嘉義縣布袋商港至澎湖縣馬公港之間的布澎海上藍色公路，明天如期開航，碰上新冠肺炎疫情延燒，港務公司及客輪都採取防疫措施，登船須戴口罩量體溫，明天只有凱旋三號客輪開航，乘客僅百餘人約占全部船位3分之1。

港務公司高雄分公司布袋管理處說，共4家客輪申請開航，明天只有凱旋三號客輪開航，後天清明連假登場，受疫情衝擊，連假首日三艘客輪出航全部船位1300個，訂位只有600多人，與過去連假開航載客幾乎客滿，差很大。

布袋管理處表示，為防疫，已完成準備作業，開航登船先由工作人員用額溫槍量測乘客體溫，管理處採購紅外線體溫監測儀，乘客須戴口罩登船，體溫超標禁止登船，防疫工作做到滴水不漏。

布袋商港進入一級開設，防疫整備包括進入場站前，旅客需配合量測體溫及手部清潔；臨時候船室等服務區域，每天開放期間至少消毒2次；後天清明連假首日，滿天星、藍鵲輪、太吉之星客輪開航；3日滿天星與雲豹出航；4日凱旋三號出航；5至8日暫訂2艘出航。

往年清明連假船位不好訂，現在都有空位，儘管澎湖及嘉義縣至今 疫情零確診，但旅行社業者說，客輪與飛機都是密閉空間，疫情延燒，國內旅遊組團搭機優惠價格，幾乎沒人參加，客輪旅遊碰上嚴峻疫情，恐也不被看好。

疫情 連假 凱旋三號

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