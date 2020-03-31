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強制搭公車捷運戴口罩 高市府：尚有細節待克服

中央社 / 高雄31日電

新冠肺炎疫情升溫，針對搭乘公車捷運是否要強制戴口罩，高雄市交通局長鄭永祥今天表示，市府正在研議，可能公車及捷運同步施行，不過要先克服一些細節問題。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國內確診人數逾300人，桃園市今天宣布公車、國道客運等4月1日起勸導乘客都要戴口罩，4月9日開始強制實施。

關於高雄市是否要跟進桃園市公車戴口罩措施，鄭永祥接受媒體聯訪指出，要先克服細節問題；如果乘客忘了戴口罩，但仍堅持要搭乘，恐會影響其他人權益，再者，考量公車恐會因為乘客沒戴口罩，在與司機溝通過程中影響到其他人權益，這些交通局都要研議解決。

至於搭捷運量體溫，鄭永祥進一步表示，目前高雄車站已施行，高捷還在增購紅外線體溫量測儀；未來會針對高鐵左營站等流量較大的車站，進行乘客體溫量測，且高捷車站量測體溫，還要考量入出口統一管制才有用。

高雄捷運18日起在高雄車站管控乘客體溫，高捷公共事務處長王柏雁告訴中央社記者，施行以來，有乘客體溫超出37.5度，依規定要再複測耳溫，如超過38度則視為發燒。

王柏雁表示，近2個星期以來，有對乘客複測體溫，但並沒有發燒乘客被拒載案例。高捷也鼓勵乘客戴口罩，目前約有9成乘客戴口罩搭捷運。

口罩 捷運 公車

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