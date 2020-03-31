助防疫 奇美醫學中心與我加勒比海四友邦視訊會議

新冠肺炎引爆全球恐慌，經外交部指定，奇美醫學中心昨晚與我國加勒比海友邦貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森四國相關醫護人員，展開視訊會議，分享防疫相關具體作為，希望幫助友邦遏止疫情蔓延。

參加此醫療視訊會議四友邦對象，都為該國衛生部、醫院高階主管、高階護理主管等人，奇美醫學中心選派護理部、麻醉部、感染科等主管進行防疫經驗與措施簡報分享，並依序與四國與會官員和醫療人員進行問題詢答和討論，

議題含括醫護人員防疫整備、醫院動線分流、病房設置、醫療院所因應嚴重特殊傳染肺炎之措施、呼吸道專門醫院之經營等面向。

台灣此次抗疫措施有目共賭，許多國家都向台灣學習防疫經驗，奇美醫學中心說，防疫政策及措施亦遵循國家政策，加上之前防SARS經驗，此次疫情傳出，立即成立疫情指揮中心，每周一、三、五上午由院長邱仲慶主持疫情會議，除針對中央政策執行，各單位必須針對醫院各面向執行狀況提出報告，並在院內網站以跑馬燈呈現所有相關注意事項，以降低院內感染風險。

奇美醫學中心在國際醫療外交有具體成果，民國107年獲外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，此次在疫情部署及防疫措施方面獲外交部指定針對與我加勒比海友邦分享防疫經驗與措施視訊會議。

而貝里斯、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森等四友邦，現階段面臨無負壓隔離病房、確診病人還待在家中沒治療、無防護衣，個案數增加等困境；盼瞭解治療病人方式、隔離單位的管理、新冠肺炎陽性病人臨床治療和護理、控制大流行一般建議。