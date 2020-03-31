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旅行社業績斷崖式下滑 展開培訓轉型攻國旅市場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市旅行商業同業公會舉辦轉型培訓計畫。記者鄭維真／攝影
台南市旅行商業同業公會舉辦轉型培訓計畫。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台南市針對旅行業從業人員舉辦首梯次培訓計畫，台南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯今表示，旅行社業績從3月開始斷崖式下滑，雖然台南沒有出現無薪假的狀況，但多數都已回到基本薪，希望藉由培訓計畫讓旅行社有轉型契機，發展入境旅遊，未來待疫情好轉也可多一項旅遊專才。

台南市有238家旅行社，近2千名從業人員，一名旅行社業者表示，上個月開始都已陸續退團，現在幾乎歸到零點，「不是人家封我們，就是我們封人家」，沒辦法出團，「旅遊業是全面按下暫停鍵」。

主要安排日本線的孫姓旅行業者說，日本是重災區，部分之前合作的日本飯店、餐廳都縮編甚至結束營業。目前該業者逐漸轉型做國內小包團，6到8人即可搭9人座車，方便好友、家人出遊，另外，也開始販售澎湖機加酒，勉強支撐員工薪水。

蘇榮堯指，疫情重創旅遊業，收入趨近於零，尤其旅行社相當慘重，從3月開始業績斷崖式下滑，台南雖然還沒出現無薪假的狀況，但多數都已回到基本薪。感謝中央及台南市政府核撥預算支持培訓計畫，讓旅行業者在這波疫情中還能持有希望，期待這些過去專門做國外旅遊的業者在這波疫情中，靜下心欣賞自己故鄉的美，同時也讓他們多一份契機轉型發展入境旅遊，未來等疫情好轉可以多一項旅遊專才。

此次培訓計畫除了加強從業人員觀光法規、數位行銷等之外，也安排3條踩線行程，包括台61線海線、新化到山上水道博物館的山線以及到屏東部落的跨境旅遊。

台南市長黃偉哲表示，台南觀光旅遊業興盛，餐飲、旅遊在疫情衝擊下首當其衝，期盼培訓能帶給大家更堅實的旅遊從業知識技能，並輔導數位轉型與培訓，準備好迎接疫情過後的觀光商機。

觀旅局長郭貞慧說，交通部觀光局鼓勵產業利用此時期進行觀光產業人員轉型培訓，由各產業公協會研提培訓計畫遞案申請，並提供每人每小時158元的轉型培訓費及其他開課培訓費用補助，協助業者提升市場競爭力。另外，市府也協助安排台南市新創旅遊與跨域學習實地演練，協助到台南觀光工廠與地方創生社區示範景點，讓從業人員了解各種觀光資源，以利在疫情過後觀光復甦，能全面性將旅遊資源行銷出去。

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