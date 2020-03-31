台北卡跨域合作 連江縣民同享500家特約商店優惠
為促進城市間的發展，台北市政府、連江縣政府今天宣布，台北卡及連江縣民卡整合，象徵兩城市的進一步交流，除了兩縣市會員可同享雙城服務，也享有合計近600家特約商店的消費優惠。
台北市與連江縣今天舉行「台北卡X連江縣民卡雙城合作記者會」，雙方以遠端視訊連線，介紹台北卡及連江縣民卡服務，帶動雙城商業觀光及交流。
台北市副市長黃珊珊表示，智慧城市是重要經濟戰略，北市府也推動相關發展，電子化及無現金交易等，藉由中央投入資源及北市府經驗，提出許多創新想法，希望在台北市及連江縣實踐，未來也希望擴展至全國各縣市。
連江縣長劉增應也說，這次很感謝跟北市府合作，藉由北市府經驗及資源，擴大縣政服務範圍，讓縣民共享台北市政服務及優惠，等疫情結束後，也歡迎大家來馬祖，欣賞美景及品嚐美酒。
台北市資訊局表示，未來連江縣民可至台北市中正區公所申辦縣民卡，而雙城的持卡會員，今年3月25日至6月30日期間，可參加台北市500餘家特約商店消費優潰活動，或至馬祖酒廠、租借E騎玩馬祖電動機車，也享專屬優惠。
今年3月25日至6月30日期間，持台北卡或連江縣民卡，在台北市指定悠遊卡小額消費特約商店，單筆購物消費滿 100 元，可獲得7-Eleven購物金 25 元，限額 4 萬名。
另外，活動期間內，在連江縣配合的活動商家，持台北卡或連江縣民卡消費，單筆消費滿100元現折20元（單筆可累送，活動期間每卡最高回饋100元）。
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