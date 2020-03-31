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桃園搭公車要戴口罩 高市府：會研議討論

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局長鄭永祥。記者蔡孟妤／攝影
高雄市交通局長鄭永祥。記者蔡孟妤／攝影

新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦今宣布全市公車4月1日起勸導乘客都要戴口罩，4月9日起強制實施。對此，高雄市交通局長鄭永祥表示，高市府會再研議，會盡快研商實施細節，並在防疫會議提出討論。

對於桃園將強制搭公車戴口罩，鄭永祥說，這部分高市會再研議，因為施行上可能有一些細節問題，還要再討論，如乘客堅持要上車，其他人可能就會受到影響，或乘客並非刻意不戴，有時候出門剛好忘記戴口罩，但又還是要搭車的時候怎麼辦？

他說，事實上現在大部分民眾都有戴口罩，至於要不要強迫，因為車上只有司機一個人，沒有其他人幫忙，可能會因為跟乘客在溝通的過程中影響到其他的人，所以細節的部分，交通局會盡快研議，並在防疫會議提出討論。

鄭永祥說，高雄捷運也有在討論要不要強制戴口罩，但目前也還沒有，目前是想要裝紅外線感應器，後續還有些計畫，大概會陸續會採購6台，在一些如新左營或人潮流量比較大的點，而且出入口要統一管制才行，否則只有一個出入口管制，其他地方沒有管制好也沒有用，所以要管制到比較單一出入口，裝紅外線感應器才有用。

鄭永祥說，目前高雄市公車至少4小時清潔消毒，捷運1小時一次，而公車4小時一次只是最基本，像上次視察漢程客運，車進來跟出去之間都得清潔。

口罩 公車 捷運

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