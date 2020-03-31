入境矇混搭上防疫巴士想貪便宜者 小心觸法

最近返國進行居家檢疫或居家隔離的民眾數量爆多，一名上周五從柬埔寨回來的高雄T小姐卻向媒體投訴，自桃園機場搭防疫巴士抵高雄後，家人原希望她搭防疫小黃到旅館隔離，但高市衛生局卻要她找親友接送或叫一般計程車。最後她雖由家人接送，仍認為民眾回國到回家前這段路可能演成防疫破口，高雄市衛生局今早表示，從通則的案情來看，是有可能產生防疫漏洞，不過就此案的情節是否如媒體陳述，尚需再做釐清。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎上午表示，按中央流行疫情指揮中心規範，返國民眾如果要在機場搭乘防疫巴士，須確認住居地這邊是否有親人可接送，否則就不能搭防疫巴士，而須搭防疫小黃返回。不過防疫巴士從桃園機場到高雄，單程價是400元，防疫小黃則是高鐵單程價格1490元的兩倍，是否有民眾基於價差緣故，後端在無親人接送情形下，仍罔顧搭乘防疫巴士的規定，這是違規且違法的行為。

潘炤穎表示，目前整個防疫的接駁過程，是在既有體制上建立暢通管道，包括這類人士何時到達，接送過程是否如實填報資料，是否由專人、專車接送到居家隔離或居家檢疫的地點等，掌握所有資訊環節，才能確保無縫接軌。

潘說，從通則的案情來看，民眾從桃機搭防疫巴士到高雄後沒親人來接，是有可能產生防疫洞漏，高雄市政府基於「料敵從寬、禦敵從嚴，防疫不容破口」的立場，會與中央積極連繫防範。

但返國民眾如果因為考量搭乘防疫巴士及防疫小黃多達7倍的差價，矇混搭上防疫巴士後，抵達住居地卻無親人接送，進而趴趴走造成防疫漏洞，這種違規的行為是有對應罰則的，高雄市衛生局會回頭與中央核對資料，確認民眾當時入境後是否資料填寫不實，若是蓄意違規，可依傳染病防治法進行裁罰。

高雄市政府為防範這類防疫接駁時可能產生的漏洞，交通局目前打算將防疫小黃的編制由4輛擴增到8輛，今起並有防疫小巴在入境旅客下車點，巡迴接送至友善防疫旅館，避免有染疫之虞的入境者有機會趴趴走，造成疫情擴散。