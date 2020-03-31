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韓小編誤將四星寫五星遭酸 鄭照新：見獵心喜缺尊重
行政院前院長郝柏村逝世，高雄市長韓國瑜昨在臉書發文悼念郝柏村，並一度寫道郝柏村從基層砲兵到五星上將，隨後改成四星上將，被臉書社團只是堵藍抓錯批評，還酸韓講的可能是五星旗上將。罷韓團體we care高雄也在臉書上說，任何一個忠貞的國民黨員都知道誰是五星上將，除非他心中沒有中華民國。
對此，高雄市新聞局長鄭照新回應表示，市長小編是年輕女性，對軍隊編制不熟悉，誤認一級上將即五星上將，經市長指正後即修正，郝柏村院長一生捍衛中華民國生存，堅定不移，令人感念，典範長存。
鄭照新說，至於有心人沉溺於政治攻防，以輕佻態度見獵心喜，強加冠以「五星旗上將」這樣的字眼發文諷刺，則是對郝柏村院長一生對中華民國貢獻與忠誠，極度缺乏尊重的行為，在此予以譴責。
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