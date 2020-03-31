融合托育及托嬰 高雄第5家社區公托家園4月開幕

北部某高中因學生染新冠肺炎停課至昨日正式復課。該校高三學生受訪時表示，同學一見面都在討論放假期間有沒有出門，「像我們班群有傳學生端麵的消息，還開玩笑說怕遇到台大教授」，實際上停課期間部分學生仍可出門，他也親自打去防疫專線確認，媽媽比他還緊張，擔心被開罰單。

2020-03-31 01:01