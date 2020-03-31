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融合托育及托嬰 高雄第5家社區公托家園4月開幕

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄第5家社區公托家園4月開幕。圖／高雄市社會局提供
高雄第5家社區公托家園4月開幕。圖／高雄市社會局提供

高雄市鹽埕社區公共托育家園位於鹽埕區行政中心1樓(鹽埕區大仁路6號)，預計4月中旬落成啟用提供收托服務，結合現行托嬰中心與居家托育，以4名專業托育人員收托照顧12名未滿2歲嬰幼兒的新型態照顧方式。即日起至4月10日止受理報名。

高雄市社會局長黃淵源表示，高雄將持續向中央爭取育兒資源，建置公共化托育資源，提升高雄育兒環境量能。

「鹽埕社區公共托育家園」委託財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會辦理，每月收費1萬3000元(低收入、中低收入戶每月收費9000元、不含奶粉、尿布等)，不收註冊費，如扣除家長可申請公共化托育費用補助每月3000元，家長每月實際只需支付1萬元。

家園即日起至4月10日下午5時止受理報名登記，如報名人數超過12名，將於4月13日上午10時以公開抽籤方式決定。設籍高雄市滿6個月以上育有滿2個月至2歲以下嬰幼兒有托育需求家長，可於周一至周五7：30至18：00(免預約)前往家園參觀及報名。

社會局說，另同棟2樓還有「高雄市鹽埕社區式（日間照顧）長照機構」，可收托40名長輩，提供有長照需求的長輩日間照顧、餐飲服務、健康促進活動等，以活力老化、延緩失能及失智長輩的照護。未來將不定期規畫代間融合活動，拉近祖孫間的關係、共同學習，也能讓長輩感染小孩熱情與活力。成為高雄市第16處世代中心，托老亦托幼，讓老、幼代間融合。

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