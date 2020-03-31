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油價下跌有感！這所學校調降校車費10%、6千學生受惠

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中山工商決定四月起調降校車費一成，約有6000名學生受惠，短程每月可省100元，偏遠六龜線每月可省230元。圖／中山工商提供
高雄市中山工商決定四月起調降校車費一成，約有6000名學生受惠，短程每月可省100元，偏遠六龜線每月可省230元。圖／中山工商提供

新冠肺炎疫情衝擊，國際原油價格走低，國內油價也大幅調降。高雄市中山工商決定四月起調降校車費一成，約有6000名學生受惠，短程每月可省100元，偏遠六龜線每月可省230元，校方每月減少約90萬元。學生們反映，疫情讓家裡經濟更緊繃，校車費調降可以減輕一些負擔。

中山工商8700名學生遍布高、屏縣市，北至高雄湖內區、甲仙區；南至屏東楓港；東至屏東來義、高雄六龜區，有將近600人搭乘校車，占全校總學生數超過七成。校方平時針對租賃校車採專人專責管理，除加強司機素養要求外，也會對學生宣導乘車安全觀念，確保人車安全。

校長林昭億表示，目前因新冠肺炎影響衝擊各行業，開始放無薪假或被資遣，可能影響家長的經濟收入，許多家庭都開始撙節開支，因此在國際油價調降後，校方也立即決定自四月起調降一成校車費。校方近期雖增加防疫開銷，但能體會家長們的處境，希望、家長和學生共體時艱，度過疫情衝擊。

中山工商餐飲科學生楊同學家住屏東縣春日鄉，家人在部落開早餐店，疫情期間父母一直叮嚀少出門、少花錢，校方主動調降車費，他覺得可減少父母經濟負擔，不無小補。家住美濃的學生許惠琳，父親開計程車，家裡有她和弟弟、妹妹3個孩子，最近因疫情計程車生意慘澹，省下的校車費可幫忙弟妹或當自己生活費。

校車 疫情 新冠肺炎

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