屏縣府推安心旅館優惠 每戶入住14天補助5000元

為鼓勵因新冠肺炎居家檢疫或隔離者家屬入住「安心旅館」，屏東縣政府目前已媒合15家旅館，縣府今天表示，除了「安心旅館」有優惠外，每戶入住14天還加碼補助5000元。

縣府統計，屏東到昨天為止的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例共有6例，居家隔離36人，居家檢疫831人。

縣府進一步指出，由於居家檢疫人數越來越多，願擔任防疫旅館的業者也不多，因此，縣府積極推廣「安心旅館」，讓居家檢疫或隔離者的家屬入住，雖然上週推出後使用的人不多，縣府仍積極媒合縣內旅宿業者提供優惠價格。

「安心旅館」優惠價有些最低僅一天新台幣1000元，還提供每天早餐，縣府表示，為鼓勵居家檢疫或隔離者家屬入住「安心旅館」，縣府再加碼補助每戶14天最高5000元；總房價低於5000元或入住未滿14天則以實際入住天數依比例推算補助金額。

縣府表示，目前已有15家旅館加入「安心旅館」，房間數共1116間，除了減少共居者感染風險，也紓解旅宿業疫情期間衝擊，創造住房商機，相關申請辦法及細節會陸續上網公告，並可回溯至3月25日。