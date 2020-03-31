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高市高中職以下5/3前管制入校 特例須實名登記

中央社 / 高雄31日電

高雄市高中職以下學校今天起至5月3日不對外開放，改讓師長及志工在校門口導引小朋友上下學，特殊狀況者須採實名登記才放行，相關場地出借及活動也一概暫停。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例持續增加，高雄市今天起至5月3日暫停高中職以下校園對外開放，雖然有一些習慣送孩子到教室的家長感到不便，但理解政策是基於保護學童，會全力配合。

高雄市前鎮區民權國小家長會長蔡松益一早也到校門口協助宣導並向家長說明，並請有特殊需要送餐的家長，將便當暫寄放在警衛室再待轉。

民權國小校長陳詠禎表示，校園早上原會開放社區民眾晨運，今天起暫不對外開放，已協調里長向里民說明籲請共體時艱，學校出借給社區活動及羽球場地也都因疫情暫停。

她指出，如果家長因特殊原因要進入學校，經學校審定同意後，也要依規定量體溫、戴口罩等，並採實名登記，才會放行。

一些家長雖因無法進校園接孩子下課感到不便，但多數家長仍支持暫停不對外開放校園措施，盼讓學童減少感染機會，安全度過嚴峻疫情傳播期。

高雄市 疫情

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