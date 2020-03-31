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琉球汙水處理再升級 縣府目標：全鄉污水收集處理

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣環保局會持續調查及評估琉球鄉各區域排水路，目標做到全鄉污水收集處理。圖／屏東縣政府提供
屏東縣環保局會持續調查及評估琉球鄉各區域排水路，目標做到全鄉污水收集處理。圖／屏東縣政府提供

屏東縣琉球鄉觀光蓬勃發展，帶動周邊許多產業，於此同時，污水排放量也隨之增加，屏東縣政府為求改善，繼第一座離島的污水處理廠落成後，將於今年展開第二座污水處理廠的工程，預計再明年3月完工，屆時琉球鄉汙水處理的效能將有所提升。

據了解，為了解決琉球鄉污水處理問題，屏東縣政府於2017年在琉球鄉老人會館旁設立汙水處理廠，該廠為全國離島第一座聚落式污水處理廠，為了不影響環境景觀，全廠房皆設置在地底下，不僅能集中處理汙水，也能維護琉球鄉的生態環境。

縣府於108年度取得向前瞻計畫預算，經評估，未來會在琉球鄉人口及民宿密集的區域，再設置2座聚落式污水處理廠，並將設計處理污水量分別為中杉板灣為每天750噸；中澳沙灘為每天900噸。

相關工程已經發包，並耗資4896萬元，正式開始施工，預計會在明年3月完工。屏東縣環保局預估，這2座聚落式污水處理廠完工後，加上原有的處理場，未來每天可處理近2300噸廢水，相當於9千多人的污水量，約5成當地居民加8成遊客的汙水量。

屏東縣長潘孟安表示，為顧及琉球鄉整體環境提升，特別指示環保局持續調查及評估琉球鄉各區域排水路，目標做到全鄉污水收集處理，維持琉球鄉海洋生態及觀光能永續發展。

屏東縣琉球鄉新的聚落式污水處理廠，已經開始施工建造，預計會在明年3月完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣琉球鄉新的聚落式污水處理廠，已經開始施工建造，預計會在明年3月完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府資4896萬元，檢設2座聚落式污水處理廠。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府資4896萬元，檢設2座聚落式污水處理廠。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 污水 琉球

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