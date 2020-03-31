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高雄市暫停開放高中以下校園空間 家長雖不便但支持

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市高中以下校園今天起暫停開放戶外運動空間，家長送孩子只能到校門口，民權國小家長在圍牆外與孩子揮別。記者徐如宜／攝影
高雄市高中以下校園今天起暫停開放戶外運動空間，家長送孩子只能到校門口，民權國小家長在圍牆外與孩子揮別。記者徐如宜／攝影

高雄市政府防疫會議昨天決定，3月31日起到5月3日，全市高中以下校園暫停開放戶外運動空間。家長今天送孩子只能到校門口，民眾暫時也不能進入校園運動，雖然有些人覺得不便，但家長為了孩子在校園的安全，大都支持這個決議。

記者今天早上7點多到高雄市民權國小，許多家長都送孩子來上學。校長陳詠禎和導護志工們，向家長宣導市府這項決定，家長們必須在校門口止步。有的家長目送孩子進校門，還在門口圍牆外站著揮手，一直到孩子離開視線才依依不捨離去。

陳詠禎表示，這段時間剛好鄰近學校運動場在整修，最近來校運動的民眾倍增，防疫期間學校也很傷腦筋。現在市府宣布今天開始校園對外暫時封閉，希望社區民眾配合。昨天緊急透過里長，與附近居民溝通，體諒防疫期間造成不便。

家長反映，是有些不便，像要幫孩子送東西就不能進學校裡了。民權國小家長會蔡松益表示，為了孩子的防疫安全，還是要配合，這樣才能保護師生。

高雄市教育局表示，校園以防疫優先，家長與廚工、志工若於上下學必須進入校學時，採取實名制、量體溫與戴口罩。家長接送請不要進入學校，學生可在通學步道或學校大門前自行入校。若是要送便當或其他物品，請送到警衛室代勞。

高雄市高中以下校園今天起暫停開放戶外運動空間，家長送孩子只能到校門口，民權國小家長在圍牆外目送孩子上學。記者徐如宜／攝影
高雄市高中以下校園今天起暫停開放戶外運動空間，家長送孩子只能到校門口，民權國小家長在圍牆外目送孩子上學。記者徐如宜／攝影

高雄市 口罩 教育局

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