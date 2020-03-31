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從不要不急到首都極限？東京「防疫自肅」的城市目擊

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期中考季湧K書潮！高市圖61館舍實施梅花座管制流量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖3月31日開始實施梅花座以加強防疫。圖／高市圖提供
高市圖3月31日開始實施梅花座以加強防疫。圖／高市圖提供

因應新冠肺炎疫情，高雄市立圖書館總館及60間分館閱覽區座位，今天起統一採梅花座，同時在閱覽桌上加裝隔板，確保使用者間隔1公尺安全距離。館方希望民眾能配合防疫非常時期政策，減少在圖書館停留時間，一起為公共衛生防疫把關，同時也體諒梅花座間隔排列，座位數將大幅減少。

高市圖館長潘政儀表示，上周末假期入館人次單日高達5693人次，許多學生排隊等候開館卡位K書。清明連續假期後進入各學校期中考季，這幾天假期勢必會湧進更多學生自修人潮，館方憂心高密度群聚在圖書館會出現防疫破口，因此基於防疫考量，且讓讀者在館內自修時能夠安心，即日起撤離閱覽區一半座椅。以往6人座面對面的排列，撤掉3張座椅，拉大間隔距離並採取斜對角位置，同時在部分閱覽桌中間加裝隔板，減少讀者間討論交流機率。

館方配合市府新禮貌運動，除拉出1公尺防疫安全距離，也增強巡館防疫宣導，請讀者不要擅自將隔開座椅拉近，或是因找不到座位就席地群聚自修。巡館人員發現讀者摘下口罩或近距離交流時，會加以勸導。

潘政儀強調，圖書館讀者多元且涵蓋各年齡層，假日以親子及學生族群居多，平日則是退休長輩或家庭主婦，而且讀者往往一待都好幾個小時，加上圖書館屬室內空間，一旦有無症狀的帶原者進入，感染風險相對大。高市圖在總館及各分館都有出入口及電梯管制，保全會在民眾進館之前實施量體溫、以酒精消毒手部，並向民眾宣導須戴口罩才能入館；總館各樓層對外氣窗每隔2小時換氣，讓室內外空氣對流，分館部分窗戶也會開啟。

高市圖表示，若有讀者因為居家隔離或自主管理無法如期借還書，館方事後可刪除「逾期」或「暫停借書」等違規註記。

高市圖3月31日開始實施梅花座以加強防疫。圖／高市圖提供
高市圖3月31日開始實施梅花座以加強防疫。圖／高市圖提供

圖書館 口罩 梅花

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