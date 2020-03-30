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緬懷郝柏村！ 金門縣柏村國小明上午舉辦追思會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
日前慶祝郝柏村百歲大慶，郝柏村五個子女共同贈送給全校師生一人一組瓷碗。圖／柏村國小提供
日前慶祝郝柏村百歲大慶，郝柏村五個子女共同贈送給全校師生一人一組瓷碗。圖／柏村國小提供

行政院前院長郝柏村今天下午病逝內湖三軍總醫院，享嵩壽101歲。位在金門縣的柏村國小是以他的名字創辦，柏村國小校長許雪芳表示，為感念建校人郝柏村，將在明天上午11點舉辦追思會，緬懷他對學校的貢獻。

許雪芳表示，聽聞郝柏村的逝世消息，柏村國小全體師生同感悵然傷悲，就讀國小五年級的陳依妘說，很感謝郝爺爺建校，讓她有受教育的好環境。

許雪芳表示，為感念建校人郝柏村對柏村國小的貢獻，將在明天上午11點，在校內刻著「想飛」二字的紀念石前，舉辦「天堂的爺爺~柏村國小紀念郝爺爺追思會」，進行默哀和唱第一代校歌，以緬懷郝柏村貢獻。

柏村國小是是金門著名的「將軍國小」，民國46年，金防部司令官胡璉將軍令砲兵指揮部指揮官郝柏村在料羅灣興辦完成的學校，並以「柏村」二字為校名，與郝柏村淵源頗深，學校至今已有61年的歷史。

去年柏村國小半舉辦60周年校慶時，原先邀請郝柏村參加，但考量他年事已高，不便遠行，由前國民黨副主席郝龍斌夫婦代表出席校慶典禮。

許雪芳表示，為感念建校人郝柏村對柏村國小的貢獻，將在明天上午11點，在校內刻著「想飛」二字的紀念石前舉辦追思會。圖／柏村國小提供
許雪芳表示，為感念建校人郝柏村對柏村國小的貢獻，將在明天上午11點，在校內刻著「想飛」二字的紀念石前舉辦追思會。圖／柏村國小提供
柏村國小校長許雪芳（右二）表示，為感念建校人郝柏村，將在明天上午11點舉辦追思會，緬懷他對學校的貢獻。圖為柏村師生感謝前國民黨副主席郝龍斌贈送郝柏村108年百歲瓷碗及郝柏村回憶錄。圖／柏村國小提供
柏村國小校長許雪芳（右二）表示，為感念建校人郝柏村，將在明天上午11點舉辦追思會，緬懷他對學校的貢獻。圖為柏村師生感謝前國民黨副主席郝龍斌贈送郝柏村108年百歲瓷碗及郝柏村回憶錄。圖／柏村國小提供

郝柏村 金門 行政院

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