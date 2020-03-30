緬懷郝柏村！ 金門縣柏村國小明上午舉辦追思會

行政院前院長郝柏村今天下午病逝內湖三軍總醫院，享嵩壽101歲。位在金門縣的柏村國小是以他的名字創辦，柏村國小校長許雪芳表示，為感念建校人郝柏村，將在明天上午11點舉辦追思會，緬懷他對學校的貢獻。

許雪芳表示，聽聞郝柏村的逝世消息，柏村國小全體師生同感悵然傷悲，就讀國小五年級的陳依妘說，很感謝郝爺爺建校，讓她有受教育的好環境。

許雪芳表示，為感念建校人郝柏村對柏村國小的貢獻，將在明天上午11點，在校內刻著「想飛」二字的紀念石前，舉辦「天堂的爺爺~柏村國小紀念郝爺爺追思會」，進行默哀和唱第一代校歌，以緬懷郝柏村貢獻。

柏村國小是是金門著名的「將軍國小」，民國46年，金防部司令官胡璉將軍令砲兵指揮部指揮官郝柏村在料羅灣興辦完成的學校，並以「柏村」二字為校名，與郝柏村淵源頗深，學校至今已有61年的歷史。