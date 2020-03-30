韓國瑜發起暖心相守寄未來運動 以預購行動支持店家

新冠肺炎疫情風暴擴大，衝擊產業也摧折經濟，高雄市政府準備各式紓困方案，市長韓國瑜今天主持防疫會議後宣布，將推出「暖心相守寄未來運動」，民眾以預購或寄杯方式支持日常熟悉的店家，共同面對這場防疫戰爭。

韓國瑜今天主持防疫會議也做出多項決策，包括高中職以下校園，即起禁止對外開放到5月3日止，4月6日起至市府洽公的民眾將採實名制登記。疫情紓困作業也持續推展，協助農漁業等度過經濟寒冬。

高雄市目前確診案例數為24人，境外移入個案持續增加，高雄市衛生局因應第二波疫情衝擊，結合轄內24家醫療院所及高屏管制中心持續整備，除先前推出跨局處居家檢疫關懷服務外，近期將成立居家隔離服務中心，擴大服務能量。另，自桃園機場入境的民眾，可搭防疫巴士至友善旅館，衛生局長林立人說，高雄市政府已做好相關轉銜準備。

為協助百業度過疫情造成的經濟衝擊，韓國瑜也宣布，高雄率先推出「暖心相守寄未來運動」，鼓勵店家推出預備優惠，市民以預購或寄杯方式，消費支持日常生活熟悉的店家，他個人已向設在四維行政中心的「喜憨兒」店家預購5千元的咖啡，拋磚引玉。

經發局長伏和發說，今年2月底高市率全國之先，協調高雄銀行祭出全國最低的1.58%低利貸款，首推紓困貸款利息補貼方案，公有市場攤商租金減半措施，協助中小企業及微型創業店家度過難關。

新推出的「暖心相守寄未來」採社會運動型態，市府不涉及消費金流，鼓勵民眾透過臉書等社群揪好友共同響應。韓國瑜說，高雄是一座愛的城市，希望大家以接棒方式，將溫暖傳下去，目前高雄已有300多家業者願意加入。