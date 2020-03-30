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確保旅遊安全 4月起進屏東霧台鄉需量體溫

中央社 / 屏東縣30日電

屏東霧台鄉公所今天公告，因新冠肺炎疫情，為確保旅遊安全，4月1日至4月20日，進入霧台鄉一律在三德檢查所量體溫，並填寫健康聲明書，體溫超過攝氏37.5度，不得進入部落。

里港警分局三地門分駐所所長謝志航表示，台24線是進入霧台鄉唯一車子可以通行的道路，一般民眾進入霧台鄉必須在三地門鄉的三德檢查所登記，4月1日至4月20日這一段期間，三德檢查所將會配合霧台鄉公所的防疫措施。

屏東縣霧台鄉是屏東地理位置最高的鄉鎮，平均海拔1000公尺以上，是全台灣魯凱族人數最多的鄉，境內除了魯凱族文化外，好山美景及2、3月的櫻花季，都吸引人潮，尤其目前最夯的大武部落哈尤溪七彩岩石，每天限定300人的人數幾乎天天爆滿。

5月前的枯水期是哈尤溪旅遊的旺季，鄉長杜正吉表示，因山上空氣好，大家都往山上跑，哈尤溪也成為疫情中逆勢成長的景點，鄉裡多是老人，只有1間衛生所，醫療資源有限，生病了一定要往屏東市送醫，為此霧台鄉公所今天公告防疫措施，以保護部落及遊客的安全。

鄉公所公告表示，自4月1日至4月20日（視疫情調整時間）每天上午8時至下午5時進入霧台鄉之前，在三地門三德檢查所量體溫，並填寫健康聲明書，如果體溫超過攝氏37.5或有呼吸道疾病不得入山，這個防疫措施除了針對遊客外，鄉民也包括在內。

杜正吉並表示，希望民眾在這段時間的每天上午8時至下午5時上山，其他時間將管制不得入山，已向霧台鄉民宣導遵守這個規定。

屏東縣 疫情 魯凱族

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