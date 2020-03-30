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高雄山區推公車式小黃 客座利用率100%
高雄市在山區及偏鄉推動公車式小黃，3月前進六龜，完成山城9區最後一塊拼圖。高雄市區監理所今公布公路總局一份運量表，顯示許多路線客座利用率達100%，幾乎趟趟滿載，營運績效頗佳。
高雄市區監理所表示，旗山區中寮里T501路線（大樹下-旗山區公所）由中寮里連任9屆的里長規畫，原本30年沒有公車進入的村落，現在公車小黃營運至今，幾乎趟趟滿載。
另外，另外，堪稱全國最長的公車小黃路線那瑪夏區T512路線（瑪星哈蘭-旗山醫院），及桃源區T517路線（桃源區梅山里-旗山醫院），客座利用率均達100%。那瑪夏區T512路線的公車小黃司機是當地族人，與當地長輩溝通零距離。
在公路總局出資85％經費補助下，高雄市交通局推動公車式小黃改善服務偏鄉居民，從旗山中寮山至六龜水冬瓜，共新闢27條服務路線。未來將持續深入沿海偏鄉及公共運輸涵蓋率較低的地區。
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