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墾丁南灣百人響應淨灘 2小時清出140公斤垃圾

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「海漂電台」創辦人許聿楷在這次淨灘活動收集到2696根菸蒂。圖／「海漂電台」提供
「海漂電台」創辦人許聿楷在這次淨灘活動收集到2696根菸蒂。圖／「海漂電台」提供

「海漂電台」舉辦今年第5場的淨灘行動，有120人報名參加，清理海灘2.9公頃面積，收集高達140公斤垃圾。這場淨灘活動，不只號召民眾，更有海巡署南部分署第六岸巡隊派人支援，一同維護海灘環境。

「海漂電台」舉辦的第5場淨灘活動，從3月初由後灣開始，接著從萬里桐、白砂灣、後壁湖直到昨天的南灣，未來還有7場在恆春半島的淨灘活動供民眾上網報名參加。

2小時的淨灘行動，撿拾140公斤的垃圾，較去年減少34公斤左右，但垃圾量依舊驚人，光沙灘上的菸蒂就多達2696根。

「海漂電台」創辦人小楷（許聿楷）表示，在恆春半島的沙灘中，南灣與白沙灣是菸蒂數量最多的沙灘，許多遊客在沙灘吸菸時，經常將沙灘當成菸灰缸，將菸蒂往沙灘塞，埋藏在沙灘內的菸蒂，成為不容忽視的環境殺手。

南部分署第六岸巡隊呼籲民眾，海巡署除查緝不法外，平時亦積極參與海洋保育工作，盡一分保護海洋的心力；希望藉由淨灘活動喚起國人對海洋生態及資源保育觀念，勿隨意丟棄廢棄物；另民眾如有任何需要救助之情事，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。

海巡署南部分署第六岸巡隊派人支援「海漂電台」的淨灘活動。圖／海巡署南部分署第六岸巡隊提供
海巡署南部分署第六岸巡隊派人支援「海漂電台」的淨灘活動。圖／海巡署南部分署第六岸巡隊提供
本次南灣淨灘活動共有1２0人參加。圖／「海漂電台」提供
本次南灣淨灘活動共有1２0人參加。圖／「海漂電台」提供
南灣淨灘活動有120人參加，在2個小時內清出140公斤垃圾。圖／「海漂電台」提供
南灣淨灘活動有120人參加，在2個小時內清出140公斤垃圾。圖／「海漂電台」提供

沙灘 淨灘 海巡署

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