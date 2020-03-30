墾丁南灣百人響應淨灘 2小時清出140公斤垃圾

「海漂電台」舉辦今年第5場的淨灘行動，有120人報名參加，清理海灘2.9公頃面積，收集高達140公斤垃圾。這場淨灘活動，不只號召民眾，更有海巡署南部分署第六岸巡隊派人支援，一同維護海灘環境。

「海漂電台」舉辦的第5場淨灘活動，從3月初由後灣開始，接著從萬里桐、白砂灣、後壁湖直到昨天的南灣，未來還有7場在恆春半島的淨灘活動供民眾上網報名參加。

2小時的淨灘行動，撿拾140公斤的垃圾，較去年減少34公斤左右，但垃圾量依舊驚人，光沙灘上的菸蒂就多達2696根。

「海漂電台」創辦人小楷（許聿楷）表示，在恆春半島的沙灘中，南灣與白沙灣是菸蒂數量最多的沙灘，許多遊客在沙灘吸菸時，經常將沙灘當成菸灰缸，將菸蒂往沙灘塞，埋藏在沙灘內的菸蒂，成為不容忽視的環境殺手。