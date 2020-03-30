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空汙季近尾聲 高雄環保局提醒注意空品轉差時段

中央社 / 高雄30日電

高市府環保局今天表示，高雄空氣汙染季近尾聲，但仍有空氣品質轉差的時段，一旦有空氣大範圍轉差情形，將啟動應變機制，也提醒敏感族群於空品轉差時段戴口罩。

高市府環保局空汙與噪音防制科表示，每年東北季風南下即會伴隨帶來汙染物，容易累積位於下風處的高雄形成空汙季，待隔年西南風吹入後改善。時序進入空汙季尾聲，未來漸入夏季後，空氣品質將會愈來愈好。前天和昨天的高雄空氣品質都相當不錯，不少區域都出現「綠色-良好」的空氣品質。

不過，高市府環保局空噪科指出，由於受到不同的風場影響，未來一週的空氣變化分為兩個階段。首先是3月30日至4月1日上半天，台灣附近的風場變化快速，整體風速也「弱」一點，幾乎整個西半部都有少量的汙染物累積，多數時間的空氣品質是「普通」。

另一階段是，4月1日下半天至4月5日，整體風速較「強」，整體擴散條件稍轉好，空氣品質以「普通」為主。

高市府環保局空噪科表示，雖然進入空汙季的尾聲，仍持續監控空氣品質，一旦有空氣大範圍轉差的狀況發生時，即會啟動灑水車作業等相關應變措施，而敏感族群於空品轉差時段應戴口罩。

空氣品質 空污 高雄市

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