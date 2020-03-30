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放流鱟苗永續金門生態 疫情考量學童止步

中央社 / 金門縣30日電

金門縣水試所今天在建功嶼潮間帶放流三棘鱟，考量新冠肺炎疫情，現場無法邀請保育人士和學生共同見證，但水試所仍盼藉著放流活動讓更多人愛護鱟，達到生態教育宣導效果。

放流由副縣長黃怡凱與水試所所長楊文璽帶頭，兩人和水試所員工一起放流水試所自行復育的1到2齡三棘鱟苗4萬尾，以彌補自然的生產力不足。

受到新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，無法邀請熱心生態保育人士和學生共同見證，不過，現場意外出現了和媽媽前來玩沙的3歲小女孩妮妮，成為放流的亮點。水試所希望藉由放流讓更多人了解鱟、愛護鱟，守護金門，讓金門生態永續發展。

黃怡凱表示，鱟曾廣泛分布在台灣西部海岸，因棲地環境改變，鱟在台灣本島幾乎已經絕跡，只剩金門與澎湖在野外還能發現；特別是金門，因位處九龍江口，河海交界水域營養鹽豐富，成為海洋生物的優良孵育場所，尤其西、北海潮間帶棲地，更是鱟在金門的優良生長繁殖場所。

水試所表示，鱟是金門地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，鱟在金門的生態上更是環境良好的重要指標。縣府與水試所努力進行稚鱟繁殖和成鱟保育，並定期進行潮間帶稚鱟分布與族群量調查及長期追蹤監測掌握族群動態，盼鱟能繼續守候金門，讓金門生態永續發展。

水試所表示，每年平均放流20萬尾稚鱟，今天在建功嶼放流4萬尾之外，已選定其他棲地擇日放流鱟苗。

鱟是海洋底棲性無脊椎動物，在4億多年前古生代泥盆紀出現與2億年前演化為現今型式，有「灘地上活化石」之稱。由於外型像鋼盔，且雌雄成對接岸出現，又有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱。

金門 潮間帶 疫情

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